Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona salgın survivor korona
Son 24 saatte 1771 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 62 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte 1771 kişiye...
Amacımız hemşehrilerimizi salgından korumak
Amacımız hemşehrilerimizi salgından korumak
Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır
Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır
UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli...
ABD yönetimi TikTok ve WeChat'i pazar günü yasaklayacak
ABD yönetimi TikTok ve WeChat'i...

Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.54'te Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,21 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Vali Baruş'tan açıklama

Malatya Valisi Aydın Baruş,, Hekimhan merkezli yaşanan depremin kent genelinde hissedildiğini söyledi.

Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileten Baruş, "Jandarma ve AFAD ekipleri, mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmedi, ekiplerimizin araştırması sürüyor." dedi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.