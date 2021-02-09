Mahkemeden Berberoğlu hakkında fezleke

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulunca hakkında ikinci kez hak ihlali yapıldığına karar verilen Enis Berberoğlu ile ilgili yeniden yargılama ve infazın durdurulması kararı veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, mevzuat, karar ve iddianameyi ekleyerek hazırladığı fezlekeyi gereğinin takdiri için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan ve TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilen fezlekede, Enis Berberoğlu ile ilgili dava süreci anlatıldı.

AYM'nin 21 Ocak 2021 tarihli ikinci "ihlal" kararı uyarınca mahkemece dün yeni bir hüküm kurulduğunu hatırlatan heyet, "hak ihlali" kararı uyarınca hükümlünün yeniden yargılama talebinin kabulü ile infazın durdurulmasına karar verildiği anlatıldı.

Berberoğlu hakkında verilen kararın Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 20 Eylül 2018 tarihli kararıyla kesinleşmesi ve yeniden yargılama kararı verilmesi sebebiyle kesinleşmiş hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırıldığına işaret edilen fezlekede, yargılama sürecinde yeniden milletvekili olan Berberoğlu hakkında yasama dokunulmazlığı kaldırılıncaya kadar yargılamanın Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 223/8. maddesi uyarınca durduğuna yer verildi.

Mahkemenin, kararın bir suretinin bilgi amaçlı olarak TBMM Başkanlığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdiği de vurgulanan fezlekede, atılı suçlarla ilgili mevzuat bilgileri (suçun TCK'deki karşılığı), iddianame ve mahkemece alınan ilgili kararların da fezlekeye eklendiği kaydedildi.

Fezlekede, şu ifadeler kullanıldı:

"Hakkında 'devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama' suçundan yargılama yapılmakta iken milletvekili olması sebebiyle yargılamasının CMK'nin 223/8. maddesi uyarınca durmasına karar verilen sanık Enis Berberoğlu hakkında yargılamaya devam olunmasının, Anayasa'nın 83/2. maddesi uyarınca TBMM'nin adı geçen milletvekili hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararına bağlı olduğu anlaşılmakla TBMM'nin takdirlerine tevdi olunmak üzere fezleke ve ekindeki dava dosyası sunulmuştur. Gereğinin takdir ve ifası için arz olunur."