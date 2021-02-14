Mağara katliamı PKK ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir karar anı oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine ve mücavir alanlara yuvalanmış bölücü teröristleri temizlemek amacıyla 10 Şubat'ta başlayan Pençe Kartal-2 Harekatı'nın başarıyla icra edildiğini, kahraman Türk askerlerinin üslerine intikalinin emniyetle sağlandığını belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı, komuta heyetini ve harekata katılan bütün kahraman askerleri yürekten kutladığını ifade eden Bahçeli, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Hainlere göz açtırmadılar, manevra sahası bırakmadılar. Nitekim PKK'nın sonu da göründü. PKK/YPG demek insana ve insanlığa ait olan her değer ve emanetin imhası demektir. Hain örgüt tarafından kaçırılıp bir mağarada alıkonulan 13 sivil vatandaşımızın katledilmesiyle ilgili acı haber milli yüreklere ateş topu gibi düşmüştür. Nihayetinde söz hükmünü kaybetmiştir. Şehit olan hem kahraman askerlerimize hem de aziz vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Başımız sağ olsun diyorum. Mağara katliamının PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol ağzı, bir karar ve kader anı olduğuna inanıyorum. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hiç kimse şablon ve bildik ezberlerin arkasına saklanamayacaktır. Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki cinayetlere taammüden iştirak etmiş demektir. Ve teröristtir. Herkes tarafını ve tercihini yapmalıdır, ya hıyanet ya hidayet, ya melanet ya da millet."