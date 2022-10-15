Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçiler son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden 33 yaşındaki Selçuk Ayvaz'ın cenazesi toprağa verildi.Evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenilen Ayvaz'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Uğurlar köyündeki evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından maden işçisinin naaşı, cenaze namazının kılınacağı köy camisine taşındı. Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da taziyeleri kabul eden Ayvaz'ın ailesine baş sağlığı diledi.

Törende, bir yakını tarafından Ayvaz'ın tabutunun başına getirilen 4 yaşındaki kızı Asel Meva bir süre babasının tabutuna dokundu.

Ayvaz'ın cenazesi, Bartın Müftüsü Ömer Keskin'in kıldırdığı namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene Ayvaz'ın yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, hayatını kaybeden maden işçisi Selçuk Ayvaz'ın eşinin hamile olduğu öğrenildi.

Bakan Dönmez, yaşamını yitiren madencinin cenazesine katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, patlamada hayatını kaybeden Berkay Pınaroğlu için kılınan cenaze namazında saf tuttu.

Patlamada yaşamını yitiren 23 yaşındaki Pınaroğlu için Bartın'ın Muratbey köyünde cenaze namazı kılındı.

Namaza, Pınaroğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Dönmez ve TÜRK İŞ Başkanı Ergün Atalay da katıldı.

Berkay Pınaroğlu için Fatiha okuyan Dönmez, tabutun taşınmasına da omuz verdi.



Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Aziz Köse'nin cenazesi defnedildi.

Aziz Köse'nin (33) cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Bayıryüzü köyündeki evinin önüne getirildi. Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Köse'nin cenazesi, Bayıryüzü Köyü Camisi'ne götürüldü.

Maden işçisinin yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, madenci arkadaşları ve vatandaşların katıldığı cenaze töreninde amca Necati Köse, yeğeninin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Aziz Köse'nin cenazesi, namazın ardından köydeki aile mezarlığında toprağa verildi.