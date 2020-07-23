LOZAN MÜBADİLLERİ VAKFI’NDAN TBMM’YE TARİHİ ÇAĞRI “24 Temmuzlar Lozan Barış Bayramı olsun”

İSKENDER ÖZSOY

Mübadillerin alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu Lozan Mübadilleri Vakfı (LMV), 24 Temmuzların yeniden Lozan Barış Bayram olarak kutlanmasını istedi.

LMV ve 33 mübadil/mübadele örgütü tarafından dün yapılan ortak yazılı açıklamada TBBM’ye de çağrı yapılarak “Lozan Barış Antlaşması’nın imzalandığı gün olan 24 Temmuz’un Lozan Barış Bayramı olarak ilan edilmesini ve resmen kutlanmasını istiyoruz.” denildi.

24 Temmuzlar’ın 1923 yılından itibaren 1950’li yılların ortalarına kadar Lozan Sulh Bayramı, Lozan Sulh Günü, Lozan Günü olarak kutlandığı hatırlatılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“97. yılını kutladığımız Lozan Barış Antlaşması, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve hükümeti olmak üzere Mustafa Kemal Atatürk’ün, konferansa Türkiye’nin baş delegesi ve Dışişleri Bakanı olarak katılan İsmet İnönü’nün, konferans heyetinde yer alan Rıza Nur’un, Hasan Bey’in, konferansta görev yapan tüm delegelerin, uzmanların ve Türkiye halkının zaferidir. Emek verenleri saygı ve rahmetle anıyoruz. Lozan Barış Bayramı talebimizi başta TBMM Başkanlığı olmak üzere tüm siyasi parti yöneticilerine, milletvekillerine, sivil toplum kuruluşlarına ve kamuoyuna saygı ile sunarız. 24 Temmuz Lozan Barış Bayramı’dır. Kutlu olsun.”

BAYRAMIN GEÇMİŞİ

Mustafa Kemal’in 26 Temmuz 1927 tarihinde Lozan Barış Antlaşması’nın dördüncü yıl dönümü dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı’nda kendisini ziyarete gelen İstanbul Üniversitesi Talebe Cemiyeti heyetine hitaben yaptığı konuşmada söylediği şu sözler 24 Temmuzların 27 yıl kutlanmasına yol açtı:

‘‘Lozan antlaşması, Türk tarihinde bir dönüm noktasıdır. Türk milletli için siyasal bir zafer oluşturan bu antlaşmanın Osmanlı tarihinde eşi yoktur. Milletimiz bununla hakkıyla övünebilir. Lozan Antlaşması imza gününün milli bayram olarak kabul edilmesi uygundur.’’

Lozan Sulh Kutlamaları, ya da Lozan Günü resmi bayram niteliği taşımamasına rağmen Lozan Barış Antlaşmasına verilen önem çerçevesinde yıllarca milli bayram havasında kutlandı.

Her yıl 24 Temmuz günü üniversite çevreleri, halkevleri ve belediyeler tarafından anma törenleri, konferanslar, yarışmalar düzenlendi.

Lozan Sulh Bayramı veya kutlamaları 1923-1950 arasında düzenli, 1950 yılında Demokrat Parti’nin iktidara gelişiyle yalnızca sınırlı bir çevre tarafından kutlanan bir gün haline dönüştü.