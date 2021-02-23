LMV: Gargara’daki Müslüman mezarları korumaya alınsın

İSKENDER ÖZSOY

Mübadillerin alanındaki ilk örgütü Lozan Mübadilleri Vakfı (LMV), 1923 yılından önce Yunanistan’da Müslümanların yaşadığı Halkidiki’nin Gargara (Simandra) köyünde inşaat kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan mezarların korunmasını istedi.

Vakıf, Gargara’nın bağlı olduğu belediyeye, Yunanistan Tarihi Eserleri Koruma Kurulu’na ve T.C. Selanik Başkonsolosluğu’na bir yazı gönderdi.

LMV Genel Sekreteri Sefer Güvenç imzasıyla ilgili yerlere gönderilen yazıda “Aile büyüklerimize ait mezarların yine aynı köyde başka bir yere nakledilmesini rica ediyoruz.” denildi.

69 mübadil/mübadele kuruluşunun da imza koyduğu “yazı”da şu görüşlere yer verildi:

ANI MEZAR TAŞI DİKİLSİN

“Nakil işleminin İslami usullere göre Müslüman bir din adamının gözetiminde ve mümkünse Hıristiyan Ortodoks bir din adamının da katılımıyla yapılması bizleri memnun edecektir. Nakil işleminin yapıldığı yere Simandra’da yaşamını yitiren aile büyüklerimizin anısına bir de mezar taşı dikilmesini rica ediyoruz. Yunanistan’da bunun örnekleri vardır. Edessa’nın Panagitsa (Oslov) ve Grevena’nın Subino (Kokinia) köyündeki örnekler yol gösterici olabilir. Aile büyüklerimiz o topraklarda yüz yıllarca yaşamışlar, 1923 yılında Lozan’da imzalanan zorunlu göç (mübadele) anlaşmasıyla doğdukları toprakları terk ederek Türkiye’ye göç etmişlerdir. Aile büyüklerimizin boşalttığı Gargara’ya yine mübadele anlaşması nedeniyle Kapadokya’nın Simandra köyünü terk etmek zorunda kalan komşularımız yerleştirilmiştir. Bu köyün eski ve yeni halkı bir süre aynı köyde yaşamı paylaşmışlardır. Her iki halkın kültürleri, gelenekleri ve acıları ortaktır. Aile büyüklerimizin terk ettikleri Gargara (Simandra) köyündeki yeni mekanlarında huzur içinde uyumalarını arzu ediyoruz. Adlarına dikilecek olan bir anıt taşın başta her iki yakanın mübadilleri olmak üzere iki halk arasındaki dostluğun pekişmesine hizmet edeceğine inanıyoruz.”

Öte yandan T.C. Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan, LMV’ye yaptığı açıklamada konunun takipçisi olduklarını söyledi.