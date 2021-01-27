LMV: Aşı pasaportu yeni acılara neden olacak

İSKENDER ÖZSOY

Mübadillerin alanındaki ilk STK’si Lozan Mübadilleri Vakfı (LMV) ve ortak mübadil kuruluşlarının 98. yıl bildirisi açıklandı.

98. yıl önce, 30 Ocak 1923 tarihinde Lozan’da Türkiye’yle Yunanistan arasından imzalanan nüfus mübadelesi sözleşmesinin yıl dönümü dolayısıyla LMV ve 70 kuruluşun bildirisinde yaşadığımız olağanüstü sağlık koşulları göz önüne alınarak “Bu yıl çok farklı bir dünyadayız…” vurgusu yapıldı.

Bildiride, sözleşmeyle her iki ülkeden yaklaşık iki milyon insanın doğdukları topraklardan ayrılmak zorunda kaldıkları hatırlatılarak “Koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerin sağlık sistemleri çökme noktasına geldi. Her gün binlerce insan yaşamını yitiriyor. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ülkemizde yaşamını yitirenlerin sayısı 25 bine yaklaştı.” denildi.

Ortak bildiride şu görüşlere yer veridi:

HERKES AŞILANSIN

“Salgın hastalıklar hayatımızın bir gerçeğidir. Geçmişte milyonlarca insanın ölümüne neden olan salgınlar görüldü. Salgın hastalıklar biz mübadillere hiç yabancı değildir. 1923 yılında savaştan yeni çıkmış bir ülkenin tüm mübadillerinin karantina altında tutulmasına ve bulaşıcı hastalıklara karşı aşılarının yapılmasına karşın hemen her mübadil ailede can kayıpları yaşanmıştır. Geçmişte yaşananlar bize Koronavirüs salgınının da son sağlık krizi olmayacağını göstermiştir. Dünya Sağlık Örgütü, halk sağlığına daha fazla yatırım yapmaları için bütün devletlere çağrı yapıyor. Ayrıca Covid-19 aşılarının herkese eşit şekilde dağıtılması gerektiğini altını çiziyor. En büyük dileğimiz günümüzün teknolojisinde tüm insanların düzenli ve etkili aşılanmasıdır.”

Son günlerde gündeme gelen tartışmalardan birisinin de “aşı pasaportu” olduğuna dikkat çekilen bildiride bu konuda şöyle denildi:

“ Mübadillerin, aile büyüklerinin doğup büyüdükleri toprakları ziyaretlerinde vize alma zorunluluğu, vize alırken yaşanan sıkıntılar yetmiyormuş gibi pandemi nedeniyle uygulamaya konulacağı söylenen ‘aşı pasaportu’ seyahat imkanlarımızı iyice kısıtlayacaktır. Salgını sürerken gündeme getirilen ‘aşı pasaportu’ yeni acılara ve ayrılıklara neden olacağı için bu düşüncenin uygulanmamasını diliyoruz.”

ROMAN MÜBADİLLER

Ülkemizde salgın dolayısıyla en dezavantajlı grubun romanlar ve roman mübadiller olduğu hatırlatılan bildiride “Bu grubun barınma, eğitim, çalışma ve sağlık sorunları güncelliğini koruyor, sorunlarının acil ve kalıcı olarak çözümlenmesi gerektiğini vurguluyoruz.” görüşü dile getirildi.

Bildiride ayrıca LMV’nin vize uygulamasına son verilmesi, her iki ülkede mübadeleden kalan kültürel mirasın korunması, Atatürk'ün "yurtta sulh cihanda sulh" sözleriyle ifade ettiği prensibe uygun olarak içerde demokrasi, dışarıda diplomasi odaklı adımlar atılması ve barışın önemini vurgulamak için Lozan Barış Antlaşması’nın imzalandığı 24 Temmuz’un Lozan Barış Bayramı olarak ilan edilmesi ve resmen kutlanılması ile ilgili talepler yinelendi.

ETKİNLİK INTERNET ORTAMINDA

Öte yandan LMV ve yerel mübadele/mübadil derneklerinin denize kıyısı olan mübadil yerleşimlerinde savaşlarda, göç yollarında, salgınlarda ve terör saldırılarında ölenlerin anısına denize karanfil bırakma etkililikleri bu yıl olağanüstü koşullar nedeniyle yapılmayacak.

O nedenle etkinlikler internet ortamına taşındı.

30 Ocak 2021 Cumartesi günü Türkiye ve Yunanistan’daki mübadil kuruluşlarının ortak etkinliğinde Facebook, Instagram ve Twitter’de saat 11.00’den itibaren iki ülkeden birinci kuşak mübadillerin fotoğrafları paylaşılacak.