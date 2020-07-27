Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona survivor salgın
MEB'den eğitim kurumlarına 'hijyen ve enfeksiyon önleme kılavuzu'
MEB'den eğitim kurumlarına 'hijyen ve...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Başakşehir Futbol Kulubü heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Başakşehir Futbol...
Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim
Çarkları hep beraber daha hızlı...
Fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 60 firmaya 3,1 milyon lira para cezası
Fahiş fiyat artışı yaptığı tespit...
İspanya gibi diğer ülkeler de Ayasofya'nın Türkiye'nin egemenlik meselesi olduğunu kabul ettiler
İspanya gibi diğer ülkeler de...

Libya'da askıya alınan uçuşlar Türkiye seferiyle yeniden başladı

Libya havayolları şirketleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 4 aydan uzun süredir ara verilen seferlere ilk Türkiye'ye yapılan uçuşla yeniden başladı.

Libya'da askıya alınan uçuşlar Türkiye seferiyle yeniden başladı

Libya havayolları şirketleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 aydan uzun süredir ara verilen seferlere ilk Türkiye'ye yapılan uçuşla yeniden başladı. 

Uluslararası Misrata Havalimanından yapılan yazılı açıklamada, özel Libyan Wings Airlines şirketine ait uçağın, Sivil Havacılık Kurumu tarafından hazırlanan listeye göre ilk uçuşunu gerçekleştirdiği belirtildi. İlk seferin Türkiye'ye yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ikinci uçuş için ise hükümete bağlı Afriqiyah Airways şirketine ait uçağın sefer hazırlıklarının tamamlandığı bilgisi verildi.

Söz konusu iki havayolu şirketi perşembe günü yaptıkları açıklamalarda, salgının yayılmasını önlemek için hava, deniz ve kara sınırlarının 4 aydan fazla süredir kapalı kalmasından sonra pazar günü yapılacak ilk uçuşun Türkiye'ye olacağını duyurmuştu.

Libya hükümeti, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 15 Mart'ta olağanüstü hal ilan etmiş, kara ve hava sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

Libya'da son verilere göre şu ana kadar Kovid-19 kaynaklı can kaybı 60'a, vaka sayısı 2 bin 669'a yükselirken, sağlığına kavuşanların sayısı da 553 oldu.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.