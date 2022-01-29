Lastik seçimi kış koşullarında sürüş güvenliğini etkiliyor

Kırşehir'de kurulu Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kalite ve Proses Müdürü Selçuk Kalem,, kış lastiklerinin, kimyasal yapısı ve desenleriyle karlı zemin ve 7 derecenin altında hava sıcaklıkları için geliştirildiğini söyledi.

Kış lastiklerinin kar yüzeyinde çok daha kısa frenleme ve çekiş gücü sağladığını belirten Kalem, bu lastiklerin, yüzeylerindeki kerf adlı ince lameller sayesinde üstün yol tutuşu sunduğunu ifade etti.

Kış lastiklerinin 7 ile sıfırın altında 40 derece arasındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşimle buzlu yollarda tutunmayı artırıcı sırt desenlerine sahip olduğunu dile getiren Kalem, bunların, soğuk havalarda yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağladığını, fren mesafesini yüzde 50'ye kadar kısalttığını anlattı.

Kış lastiklerinin standartlara uygun olması gerektiğine işaret eden Kalem, şöyle konuştu:

"Kar lastiği, özel bir karışım ve üzerinde bol kerfli bir sırt yapısına sahiptir. Uluslararası normlarda yapılan bir test var. Lastiklerimiz, bu test sonrasında üç tepeli kar taneciği adını verdiğimiz bir işarete sahip. Kar lastiklerinin yanak markalamasında üç tepeli kar taneciği adını verdiğimiz işareti görüyorsak uluslararası normda test yapılmış, onay almış demektir."

Kalem, kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda karlı, ıslak zeminlerde araç kullanımında güvenli sürüş sağladığını, uluslararası standartlarda onaylanmış kır lastiği kullanmanın önemli olduğunu vurguladı.