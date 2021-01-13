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Lafa gelince demokrasiyi kimseye bırakmayanlar evlatları dağa kaçırılmış annelere sahip çıkmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lafa gelince demokrasiyi, çocuk ve kadın haklarını, özgürlükleri kimseye bırakmayanlar, evlatları dağa kaçırılmış annelere sahip çıkmadı." dedi.

Lafa gelince demokrasiyi kimseye bırakmayanlar evlatları dağa kaçırılmış annelere sahip çıkmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e tatile gönderenler, analarından kopardıkları Kürt çocuklarını ölüme yolladılar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye, teröre, şiddete gözünü kan ve kin bürümüş katil sürülerine karşı yürüttüğü mücadeleyi anaların da desteğiyle zafere taşıyacaktır. Lafa gelince demokrasiyi, çocuk ve kadın haklarını, özgürlükleri kimseye bırakmayanlar, evlatları dağa kaçırılmış annelere sahip çıkmadı. Kandil'deki teröristlerin reklam ajansına dönüşen kimi medya kuruluşları bırakın Diyarbakır annelerine destek vermeyi, yaptıkları haberlerle bu masum eylemi itibarsız hale getirmeye çalıştı."

Erdoğan, terör ve şiddet konusunda ülke içindeki ideolojik bağnazlığın ortaya çıkmasını Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerin sağladığını söyledi.

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