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Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız." dedi.

Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kapalı Maraş bölgesine ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kapalı Maraş'ta bulunan taşınmazlara ilişkin, şunları kaydetti:

"Taşınmaz Mal Komisyonunun devreye girmesiyle güneyde kimler varsa müracaat etmek suretiyle hepsinin bedeli ödenir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız." dedi. 

Kapalı Maraş'ta yeni bir sürecin başladığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün Kapalı Maraş bölgesine attığımız bu adım, 15 gün önce kapalı Maraş bölgesiyle ilgili atılan adım ve süratle yapılan çalışmalarla yeni bir süreç başlamıştır. Buranın gerçek sahipleri bellidir. Burası gerçek sahiplerine kavuşacağı günü beklemektedir."

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