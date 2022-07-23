Küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki Femaş Şirketler Grubu Ferre Ankastre Fırın Fabrikası'nın açılışını gerçekleştirdi, fabrika işçileriyle buluştu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önde gelen üretim merkezlerinden Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sizlerin şahsında tüm Kayseri'ye, Kayseri'nin vefalı, girişimci insanlarına selamlarımı gönderiyorum. Kayseri'ye geldiğimiz andan itibaren bizi samimiyetle bağrına basan vatandaşlarımın her birine şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel atmosferde gönüllerimizi buluşturan, hasret gidermemize, hasbihal etmemize vesile olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Femaş Metal Sanayinin kurucusu, Kayserispor eski başkanı Recep Mamur'u rahmetle yad eden Erdoğan, "Merhum Recep Mamur, çıraklıktan başladığı iş hayatını bugün Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu içinde yer alan büyük bir şirketin yönetim kurulu başkanı olarak tamamlamış, gayretli, çalışkan, şehrine aşık bir insandı. Geçen sene eylül ayında aramızdan ayrılan Recep Mamur'a bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine özellikle sabırlar diliyorum." diye konuştu.

Bugün Kayseri'de açılışlarla dolu yoğun bir program geçireceklerini belirten Erdoğan, ilk olarak Femaş'a ait Türkiye'nin en büyük ve en modern ankastre fırın üretim tesisini açmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Fabrikada yıllık 1,5 milyon adet ankastre fırın üretiminin hedeflendiğini aktaran Erdoğan, bu önemli üretim tesisini Kayseri ile birlikte Türkiye'ye kazandıran Mamur ailesini tebrik etti.