Kurban Bayramı kutlanıyor

Başkentte çok sayıda kişi, Kurban Bayramı namazını Kocatepe Camisi ile Hacı Bayram Veli Camisi'nde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak kıldı.

Vatandaşların bayram namazı için yoğun ilgi gösterdiği camilerden biri Kocatepe Camisi oldu. Farklı ülkelerden Müslümanlar da bayram namazını kılmak için geleneksel kıyafetleriyle Kocatepe Camisi'ne geldi.

Hacı Bayram Veli Camisi'nde ise Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıttı.

Cami girişlerine dezenfektan konulduğu ve camiye gelenlerin maske takarak seccadelerini yanlarında getirdiği görüldü.

Vatandaşlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, 1,5 metre aralıklarla kıbleye yöneldi, maskeyle namaza durdu.

Bayram hutbesinde, kurbanlık hayvanlara eziyet edilmemesi, çevre temizliğine daha çok önem verilmesi ve kurban kesimi sırasında Kovid-19 tedbirlerine uyulmasına ilişkin uyarılarda bulunuldu.

Ayrıca hutbede, vatandaşlardan trafikte anlayışlı ve sabırlı olmaları istendi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da vatandaşlar, Kovid-19 tedbirlerine uyarak tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde bayram namazlarını kıldı. Namaz sonrası vatandaşlar kurban kesim noktalarına gitmek üzere alandan ayrıldı.

Gaziantep

Gaziantep'te vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takarak ve ellerinde seccadeleriyle Kurban Bayramı namazı için Ulu Cami'ye geldi. Sosyal mesafe kuralına uyarak saf tutan vatandaşlar, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namaz sonrası kurbanlarını kesmek üzere ayrıldı.

Malatya

Malatya'da vatandaşlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki camiye seccadeleriyle geldi.

Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak, bayram namazını kıldı.

Namazın akabinde şehitliğe geçen bazı vatandaşlar burada şehitler için dua etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takarak ve ellerinde seccadeleriyle Kurban Bayramı namazı için Abdulhamithan Camisi'ne geldi.

Sosyal mesafe kuralına uyarak saf tutan vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör namazın ardından camide bir süre inceleme yaptı.

Namazın ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmek üzere camiden ayrıldı.

Adıyaman

Adıyaman'da vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takarak ve ellerinde seccadeleriyle Kurban Bayramı namazı için Ulu Cami'ye geldi.

Sosyal mesafe kuralına uyarak saf tutan vatandaşlar İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı namaz sonrası dua etti.

Namazdan sonra vatandaşlar, kurbanlarını kesmek üzere camiden ayrıldı.

Cami çıkışında Adıyaman Belediyesi tarafından vatandaşlara poşet dağıtıldı.

Kilis

Kilis'te de vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kuralları çerçevesinde seccadelerini alarak Kurban Bayramı namazı için camilere geldi.

Mesafe kuralına uyarak saf tutan vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Sakarya

Sakarya'da vatandaşlar bayram namazını kılmak için Demokrasi Meydanı'nda hazırlanan alana geldi.

Alan girişinde Sakarya Büyükşehir Belediyesince dezenfektan ve maske dağıtımı yapılırken vatandaşlar sosyal mesafeye uyarak saf tuttu.

Namaz öncesi Sakarya Müftüsü Hasan Başiş, vatandaşlara vaaz verdi.

Yoğun katılımla kılınan bayram namazında Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever de yer aldı.

Bartın

Bartın'da da vatandaşlar, bayram namazını belirlenen 6 açık alanda sosyal mesafeye uyarak kıldı.

Seccadesini alarak belirlenen alanlara gelen vatandaşlar, maskeyle polis ve din görevlilerinin gözetiminde alanlarda saf tuttu.

Valilik önündeki alana dezenfektan kullanarak giren vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak namaz kıldı.

Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş da burada saf tuttu.