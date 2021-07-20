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Kurban Bayramı kutlanıyor

Vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı.

Kurban Bayramı kutlanıyor

Taksim Camisi'nde ilk bayram namazı kılındı.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mayıs ayında resmi olarak ibadete açılan Taksim Camisi’ne sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazını kılmak için geldi.

Kentin pek çok yerinden vatandaşın yanı sıra farklı ülkelerden yabancı uyruklu kişilerin de namaz için camiye geldiği görüldü.

İrat edilen hutbe ve kılınan bayram namazı sonrası cemaat, camide bayramlaştı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri gereğince cami içerisine sınırlı sayıda vatandaş alınırken, bazı vatandaşlar cami avlusunda ve önünde saf tuttu.

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