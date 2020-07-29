Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı hep birlikte vereceğimiz bir sınav. Hayatımızda el öpmediğimiz, sarılmadığımız ikinci bayram olarak yer alacak." dedi.

"Ramazan Bayramı'nda uygulanan kısıtlamaların tamamı düşünüldüğünde 10 gün sonraki günlük vaka sayısında yüzde 15 azalma olmuştur." diyen Koca: "Önceki bayramda elde ettiğimiz sonucu gönüllü kısıtlarla hedefleyelim. İşi ciddiye alalım ki bayram sonrası gözümüz vaka tablosunda olmasın." ifadesini kullandı.

Test kitlerinin doğru sonuç verme oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu belirten Koca, hastalarda kritik eşik olan zatürre oranının da bundan böyle düzenli olarak paylaşılacağını söyledi.

'Birinci dalganın etkisi sürüyor'

Sağlık Bakanı Koca, riskin devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Dünyanın beklediği ikinci dalga dönemine daha iyi geçiş yapmamız, bugünleri iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Risk devam ediyor.

Birinci dalganın etkisi sürüyor. İstanbul, İzmir pikini tamamladı. Orta Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu'da bazı illerde pik yer yer yeni başladı."

'Çin ve Rusya ile aşıyla ilgili irtibat halindeyiz'

"Önümüzdeki ocak, şubat, mart gibi, yılın ilk çeyreğinde aşının geliştirilmesi mümkün olabilir." diyen Koca, "Çin ve Rusya ile aşıyla ilgili irtibat halindeyiz, bu konudaki gelişmeleri de iş birliğini de yakinen takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Koca, "Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız 31 Ağustos olarak açıkladı. Okullar bu takvimde eğitime başlamış olacak. Okullardaki eğitimin uzaktan, hibrit veya karma eğitim tarzında mı olacağı konusunda Bakanlık ile Bilim Kurulundaki arkadaşlarımız çalışıyor." dedi.

Saha araştırmasının bittiğini belirten Koca, "Pozitiflik oranı yüzde 0.26. Yani on binde 26 kişi pozitif olarak aramızda dolaşıyor demektir." diye konuştu

Sağlık Bakanı Koca, "(65 yaş üstüne uygulanan kısıtlamalar) Bayram sonrası erken dönemde bunları kaldırma noktasında Bilim Kurulunun yaklaşımı var." dedi.

Bakanlık olarak 9,8 liranın üzerinde herhangi bir yerli kit alımının olmadığını vurgulayan Koca, "Küresel firmaların Türkiye uzantıları üzerinden neler yapılmak istendiğini, kit piyasasının arkasında dev ama cüce yapılar olduğunu biliyorum." ifadesini kullandı.