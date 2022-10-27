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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yıl sonu hedefimiz 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Yıl sonu hedefimizi tekrar revize ediyoruz, 50 milyon turist 44 milyar dolar olarak yıl sonu hedefimizi tekrar yukarı yönlü revize etmiş oluyoruz." dedi.

GÜNCEL 27.10.2022, 17:54
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yıl sonu hedefimiz 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2022 Yılı Turizm Değerlendirme Toplantısı"nda yılın ilk 9 ayına ilişkin turizm verilerini, beklentileri, gerçekleşen hedeflerle yeni hedefleri değerlendirdi.

AKM Tiyatro Salonu fuaye alanında gerçekleşen toplantı öncesi, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri tanıtım filmi gösterildi.

Bakan Ersoy, çok iyi bir sezon geçtiğini belirterek, "Sene başındaki hedefimiz 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelirdi. Ancak şubat sonunda Karadeniz'deki çatışma ortamıyla biraz moraller bozulmuştu. Herkes hedefleri aşağı doğru revize edeceğimizi beklerken biz yukarı doğru revize ettik." dedi.

İlk revizyonu 28 Temmuz'da yaptıklarını ve hedefleri 47 milyon turist, 37 milyar dolar olarak yukarı yönlü revize ettiklerini dile getiren Ersoy, "Yıl sonu hedefimizi tekrar revize ediyoruz, 50 milyon turist 44 milyar dolar olarak yıl sonu hedefimizi tekrar yukarı yönlü revize etmiş oluyoruz." şeklinde konuştu.

Mehmet Nuri Ersoy, gelişmelerin yıl sonu hedefinin ne kadar gerçekçi olduğunu gösterdiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Çok başarılı bir ekim ayı geçti. Son haftasına doğru giriyoruz. Bana bütün havalimanlarından, bütün kapılardan gecelik rapor geliyor. Muhtemelen 2019 rakamlarıyla başa baş veya biraz üstünde kapatacağız. 2019 yılı biliyorsunuz bizim rekor sayıda turist ağırladığımız yıldı. Pandemi ve Karadeniz'deki çatışma ortamına rağmen aslında sürecin ne kadar iyi yönetildiğini, verilerin rekor kırdığımız yıla çok yaklaştığını burada net bir şekilde görüyoruz."

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) turizm istatistiklerinde yaptığı revizyona da değinen Ersoy, verilerin derlenmesinde bavul ticareti gelirinin yanında marina hizmeti harcamaları, dayanıklı tüketim malları harcamaları ve paket tur harcamalarıyla eğitim ve sağlık turizmi alanlarında yapılan değişiklikleri anlattı.

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