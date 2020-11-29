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Kudüs meselesi 20. yüzyılın en önemli meselesidir

TBMM Başkanı Şentop, "Kudüs meselesi, 20. yüzyılın en önemli meselesidir, kilit meselesidir." dedi.

Kudüs meselesi 20. yüzyılın en önemli meselesidir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul’da Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun yeni binasının açılış töreninde katıldı.

Şentop, burada yaptığı konuşmada, "Kudüs meselesi, 20. yüzyılın en önemli meselesidir, kilit meselesidir. Filistin davasını gütmek aslında 20. yüzyılda iki dünya savaşı sonrasında kurulan dünya düzenini tartışmak, onu tartışmaya açmak demektir. 20. yüzyılda artık başta Müslümanlar olmak üzere, mazlum milletlerin güçleneceği, haklarını, hukuklarını alacağı, onların kavgasını, mücadelesini sürdüreceği bir mevsimin içindeyiz." dedi.

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