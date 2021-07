Kudüs Gönüllüleri, muhtaç ailelere yardımlarını sürdürüyor...

Coronavirus sürecinde özellikle işinden çıkarılmış ve yardıma muhtaç olan mağdur insanlara ulaşmak için 20 Mart 2020 tarihinden itibaren yardım çalışmalarına başlayan Kudüs Gönüllüleri, bu senen ikinci defa kurban organizasyonu gerçekleştirecek. İstanbul özelinde başta Doğu Türkistan ve Suriye, Afganistan ve Iraklı mülteciler olmak üzere yetim, mağdur ve muhtaçlara din, dil, ırk ayırımı yapmadan yardım ulaştıran Kudüs Gönüllüleri, bu sene yapacakları kurban organizasyonu ile hane başına 5 kilogram olmak üzere en az 500 aileye kurban eti ulaştırmayı hedefliyor. Kudüs Gönüllüleri Derneği Yardım Komisyonu Başkanı Recai Yurdan, hayırseverlere kesecekleri kurban etlerini evlerinde bekletmeden muhtaçlara dağıtmaları çağrısında bulundu. İstanbul haricinde Yemen ve Suriye'de de muhtaçlara ulaştırmak için çalışma başlattıklarını belirten Yurdan, geçen sene İstanbul'da Doğu Türkistanlı ve Suriyeli ailelere bir ton kurban eti ulaştırdıklarını söyledi.

"Yardım ulaştırdığımız her haneye en az 5 kilogram et vermeyi hedefliyoruz"

Yurdan, "Bu sene yardım çalışmalarımızı hem mültecilere hem de yerel halkımızdan muhtaç olanlara ulaştıracağız. Birçok muhtaç ailemizi önceden belirlemiştik. Ancak bu süreçte yeni aileler de tespit etmeye çalışıyoruz. Bizim prensibimiz her aileye 5 kilo et götürmektir. Verdiğimiz et ailenin ihtiyacını karşılasın, evde sevinç havası oluştursun istiyoruz." dedi. "Kurban etleri derin dondurucularda saklanmamalı, fakir ve muhtaçlara dağıtılmalı" Her yıl Kurban Bayramı'na bir ay kala televizyonlardan derin dondurucu reklamlarının yapıldığını, bu reklamlarla insanların kestikleri kurban etlerini evde muhafaza etmeye teşvik ettiğini belirten Yurdan, kurban etlerinin dondurucularda saklanması yerine ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasının daha anlamlı olacağını ifade etti.