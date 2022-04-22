Kredi ve burs ödemelerini bu ayın 25'inden itibaren yatıracağız
GÜNCEL 22.04.2022, 21:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki KYK Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu’nda katıldığı iftar programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurtlarımızın sayısını biz 190'dan 778'e, yurt kapasitelerini de 182 binden 747 bine yükselttik."
Erdoğan, kredi ve burs ödemelerinin mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatırılacağını söyledi.
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