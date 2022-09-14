Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninde Türkiye'yi Bakan Çavuşoğlu temsil edecek

Bakan Çavuşoğlu, diplomasi muhabirleriyle Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Çavuşoğlu, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreninin pazartesi günü başkent Londra'da yapılacağını belirterek "Türkiye'yi temsilen ben katılacağım." dedi.

ABD'nin New York kentinde 20-26 Eylül tarihlerinde düzenlenecek BM 77. Genel Kurulu'na katılımının ardından da Japonya'ya gideceğini söyleyen Çavuşoğlu, suikasta uğrayan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için 27 Eylül'de düzenlenecek resmi cenaze törenine katılacağını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, İsrail'e büyükelçi atanmasına ilişkin bir soruya, "Yeni Büyükelçiler kararname taslağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza (Recep Tayyip Erdoğan) arz edeceğiz. Kapsamlı bir kararname olacak." yanıtını verdi.

Türk vatandaşlarına vize randevularının geç tarihlere verilmesi

Çavuşoğlu, ABD ve bazı Batılı ülkelerin, Türkiye'deki birçok vize başvuru sahibinin randevularının bekleme süresini çok uzun tutmasına ve reddedilen başvuruların artmasına ilişkin Batı ülkelerinin büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığına çağrılacak olmasına ilişkin bir soru üzerine ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tatilde olan büyükelçiler vardı, onların dönmesini bekliyoruz. Bu ay içinde New York BM Genel Kurulu sonrasında olur. Arkadaşlar burada, Batı ülkelerinin, sadece AB (Avrupa Birliği) değil, büyükelçilerini bir araya getirecekler, gerekli uyarılarımızı yapacağız. Bazı ülkeler vize sürecini hızlandırmaya başladılar. Bazı ülkelerde sorunlar devam ediyor."