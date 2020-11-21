Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs survivor salgın
En kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek
En kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan'daki...
'Kanuni' Karadeniz'de matkap döndürmeye hazırlanıyor
'Kanuni' Karadeniz'de matkap döndürmeye hazırlanıyor
KPSS Ortaöğretim yarın 188 merkezde yapılacak
KPSS Ortaöğretim yarın 188 merkezde...
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 57 milyon 910 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen...
Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi
Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi

KPSS Ortaöğretim yarın 188 merkezde yapılacak

Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim yarın 188 merkezde yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) yarın 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da düzenlenecek.

188 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanacak. Adaylara 130 dakika süre verilecek.

KPSS Ortaöğretim adayları, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara katılacağını sınav giriş belgeleriyle belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Sınav sonuçları, 24 Aralık'ta açıklanacak.

Koronavirüs önlemlerine dikkat edilecek

Sınavda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alınacak. 

Sınav binalarının ve salonlarının sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.

Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtılacak, isteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine maske ve dezenfektan ile lateks eldiven de dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maskelerini ve siperliklerini de kullanabilecek.

Sınav görevlilerinin Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek. Kovid-19 belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacak.

Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar da HES kodlarından belirlenecek ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Bu durumda olan adaylar, ÖSYM tarafından SMS ile sınavdan önce bilgilendirilecek.

Yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine giremeyecek. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta sosyal mesafenin korunması için sınav görevlilerince yönlendirilecek.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.