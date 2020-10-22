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KPSS lisans sonuçları açıklandı
KPSS lisans sonuçları açıklandı

KPSS lisans sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen 2020-KPSS lisans sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr " internet adresinden açıklandı.

KPSS lisans sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruda, 6 Eylül'de uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 12-13 Eylül'deki 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 20 Eylül'de yapılan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizlerinin incelendiği, cevap anahtarlarının kontrollerinin yapıldığı ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiği belirtilen duyuruda, şu bilgiler yer aldı: 

"2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavı 3. oturumunda yer alan İstatistik Testi Temel Soru Kitapçığındaki 12 numaralı sorunun "E" olarak girilmiş doğru cevabının "C" olarak düzeltilmesine, 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 28 numaralı sorunun "D" olarak girilmiş doğru cevabın "C" olarak düzeltilmesine, ayrıca Beden Eğitimi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 55 numaralı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 74 numaralı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 52 numaralı soruların iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildi."

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