Kovid-19 vakalarındaki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vakalarındaki artışa ilişkin, "İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış̧ durumdadır. Bu artışı göğüsleyebilmiş durumda isek de gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur." ifadelerini kullandı.
Kovid-19 vakalarındaki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumda
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vakalarındaki artışa ilişkin, "İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış̧ durumdadır." ifadelerini kullandı.
18 Kasım 2020 Çarşamba 11:47