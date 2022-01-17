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Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı

Sağlık Bakanlığının 1-7 Ocak verilerine göre, her 100 bin kişideki vaka sayısı İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.

Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Buna göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 25-31 Aralık 2021'de İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 olarak kayda geçmişti.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara ve Karabük olduğunu belirtti.

İllere göre 1-7 Aralık'ta her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Eskişehir (1359,54), İstanbul (1222,37), Kırklareli (843,43), Bingöl (705,9), Çanakkale (609,55), Muğla (605,33), İzmir (574,85), Bilecik (551,4), Tekirdağ (547,61), Gümüşhane (532,1), Edirne (527,51), Yalova (519,83), Kocaeli (511,65), Giresun (450,39), Trabzon (447,59), Balıkesir (437,8), Ankara (386,15), Bolu (384,37), Ordu (381,53), Rize (378,38), Aydın (354,84), Bursa (333,54), Sakarya (324,75), Düzce (324,25), Karabük (295,96), Denizli (294,26), Samsun (283,39), Manisa (278,23), Mersin (233,79), Burdur (230,63), Kütahya (226,12), Bartın (218,62), Zonguldak (213,46), Artvin (212,98), Isparta (208,49), Sinop (204,19), Adana (198,65), Amasya (195,53), Tokat (193,19), Kastamonu (190,77), Çorum (175,43), Uşak (149,42), Nevşehir (146,9), Tunceli (143,81), Kırşehir (139,89), Osmaniye (123,05), Kırıkkale (122,71), Hatay (116,31), Yozgat (101,41), Afyonkarahisar (100,15), Aksaray (99,52), Kayseri (98,42), Çankırı (96,66), Siirt (94,54), Antalya (90,61), Niğde (88,93), Erzincan (87,02), Erzurum (84,53), Konya (83,11), Karaman (74,93), Elazığ (68,37), Sivas (66,36), Diyarbakır (49,62), Bayburt (48,83), Kilis (42,02), Iğdır (41,73), Kahramanmaraş (40,83), Gaziantep (39,55), Batman (35,95), Kars (26,32), Malatya (25,68), Mardin (21,64), Şanlıurfa (19,81), Ardahan (19,76), Şırnak (18,97), Bitlis (18,8), Adıyaman (16,92), Muş (13,62), Ağrı (12,33), Hakkari (6,77), Van (4,7)."

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