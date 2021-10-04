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Kovid-19 vakaları 50 ilde 100 bin kişide 200'ü aştı
Kovid-19 vakaları 50 ilde 100...

Kovid-19 vakaları 50 ilde 100 bin kişide 200'ü aştı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 200'ün üstünde olduğu il sayısı, 18-24 Eylül itibarıyla 50'ye yükseldi.

Kovid-19 vakaları 50 ilde 100 bin kişide 200'ü aştı

Sağlık Bakanlığının 18-24 Eylül'ü kapsayan verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 200'ün üstünde olduğu il sayısı 50'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 18-24 Eylül'de her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Ülke genelinde, vaka sayısının 100 bin kişide 200'ün üstünde olduğu il sayısı, yaklaşık bir ay önce 14-20 Ağustos'ta 28 iken 18-24 Eylül itibarıyla 50'ye yükseldi.

Her 100 bin kişideki vaka sayısının en fazla olduğu şehir 539,31 ile Kayseri oldu. Kayseri'nin ardından en fazla vaka Zonguldak (529,6), Trabzon (509,67) ve Rize'de (503,25) görüldü.

Öte yandan listede vaka sayısı 100 bin nüfusta 50'nin altında olan yalnızca 5 il yer aldı. Bu iller yüksekten düşüğe doğru "İzmir (49,01), Muğla (47,26), Antalya (46,74), Aydın (46,56) ve Van (41,5)" olarak sıralandı.

100 bin kişide 400-500 aralığında vaka görülen iller

Vaka sayısının 100 bin kişide 400-500 aralığında olduğu 8 il, "Malatya (465,42), Kastamonu (458,32), Kırıkkale (441,69), Yozgat (438,56), Düzce (421,81), Kütahya (419,46), Kırşehir (409,39) ve Bolu (400,89)." oldu.

17 ilde vaka sayısı 100 bin kişide 300-400 aralığında

Her 100 bin kişide 300-400 aralığında vakanın görüldüğü 17 il, "Ankara (394,7), Sivas (378,53), Niğde (378,38), Tokat (365,3), Karabük (362,87), Elazığ (355,98), Sakarya (354,29), Erzincan (350,64), Karaman (348,35), Kocaeli (339,06), Bilecik (334,68), Nevşehir (326,93), Çorum (325,58), Bingöl (314,8), Erzurum (312,68), Bartın (306,06), Konya (300,13)." şeklinde sıralandı.

100 bin nüfustaki vaka sayısı 21 ilde 200-300 aralığında

Ülke genelinde 100 bin kişideki vaka sayısı, 21 ilde 200-300 aralığında, 19 ilde 100-200 aralığında görüldü. Bu iller yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı:

"Çankırı (293,62), Kilis (290,63), Ordu (289,99), Samsun (287,52), Eskişehir (287,23), Bayburt (285,68), Gümüşhane (273,81), Aksaray (257,68), Adıyaman (257,09), Kars (255,51), Artvin (255,46), Giresun (251,83), Afyonkarahisar (247,25), İstanbul (238,33), Sinop (237,92), Bursa (233,86), Muş (224,75), Amasya (219,97), Kahramanmaraş (218,29), Uşak (213,03), Ağrı (200,4), Yalova (187,28), Batman (180,4), Adana (177,05), Manisa (176,34), Gaziantep (167,67), Hatay (164,4), Bitlis (160,97), Ardahan (159,11), Isparta (156,03), Osmaniye (152,58), Burdur (150,51), Tekirdağ (140,14), Iğdır (132,63), Hakkari (131,54), Şanlıurfa (125,19), Diyarbakır (125,15), Tunceli (119,84), Çanakkale (119,47), Mardin (100,03)."

100 bin nüfusta 50-100 aralığında vaka görülen iller

Ülke genelinde 100 bin kişideki vaka sayısının 50-100 aralığında olduğu 7 il, "Kırklareli (98,69), Denizli (98,37), Balıkesir (97,8), Edirne (97,61), Mersin (75,4), Şırnak (63,22), Siirt (53,46)." olarak kayıtlara geçti.

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