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Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da azaldı, İzmir'de arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Kasım'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarının İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 olduğunu bildirdi.

Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da azaldı, İzmir'de arttı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayılarını paylaştı.

Buna göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları 13-19 Kasım arasında İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu.

Bu sayılar bir önceki hafta (6-12 Kasım) her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 olarak kayıtlara girmişti.

Bakan Koca, 13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin olduğunu bildirdi.

İllere göre 13-19 Kasım'da her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Osmaniye (481,45), Tunceli (462,59), Balıkesir (385,23), Ordu (382,58), Karabük (381,34), Sinop (379,75), Tokat (378,18), Kocaeli (353,99), Yalova (352,11), Düzce (349,53), Bolu (327,5), Bilecik (325,53), Adana (323,77), Çanakkale (310,04), Kırklareli (308,51), Samsun (299,1), Bursa (284,41), Giresun (281,24), İstanbul (277,88), Hatay (276,2), Sakarya (273,92), Trabzon (271,71), Çorum (268,99), Tekirdağ (262,61), Amasya (259,32), Mersin (256,27), Zonguldak (256,09), Kastamonu (255,86), Kahramanmaraş (253,9), Eskişehir (253,14), Kırşehir (248,11), Kütahya (218,49), Bartın (217,11), Gümüşhane (213,12), Rize (200,37), Ankara (197,2), Erzincan (195,79), Manisa (188,95), Denizli (183,59), Burdur (176,72), Kilis (172,98), Çankırı (172,53), Edirne (159,16), Niğde (155,22), Kırıkkale (153,57), Ardahan (150,79), Uşak (140,21), Artvin (132,15), Isparta (131,27), Nevşehir (124,61), Elazığ (107,15), Sivas (103,79), Yozgat (95,21), Kayseri (95,04), Karaman (92,58), Bingöl (91,92), Afyonkarahisar (87,53), Konya (85,38), Malatya (79,27), Kars (70,9), Gaziantep (70,48), İzmir (70,02), Antalya (69,22), Iğdır (66,56), Aksaray (60,99), Aydın (60,67), Adıyaman (60,4), Muğla (58,75), Erzurum (56,97), Şanlıurfa (45,72), Diyarbakır (38,86), Bitlis (29,63), Bayburt (28,08), Siirt (21,45), Mardin (20,59), Ağrı (20,36), Muş (13,62), Batman (12,09), Van (9,74), Hakkari (9,63), Şırnak (6,14)."

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