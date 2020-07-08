Kovid-19 salgınında Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.Asker uğurlamasında uğurlayan ve uğurlananların hiçbirinin risk almaması gerektiğini ifade eden Koca, "Sağlık da vatani göreve saygı da bunu icap ettirir." dedi.
Bakan Koca, "Tatile gidenler tedbirlerin tatilcilerin lehine olduğunu bilmelidir. Kalabalıklardan uzaklaşanlar mesafe kuralını uygularsa müteşekkir kalırız" diye konuştu.
Koca, "Düğün, nişan gibi törenlerde toplum sağlığı adına 'gözlemci' bulundurulması yönünde hazırlık söz konusudur." dedi.
"Yeni vaka sayılarımız 1000 seviyelerinde"
Sağlık Bakanı Koca, şunları kaydetti:
"Diyarbakır, Konya, Adana, Gaziantep, Urfa en yüksek vaka sayılarını yeni görüyor. Vaka artışlarının tedbirlerin gücüyle azalacağını düşünüyoruz.
Son 10 gün içinde gerileme gösterdiğimiz yerden toparlanabileceğimizi kanıtladık. Yeni vaka sayılarımız 1000 seviyelerinde."