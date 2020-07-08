Kovid-19 salgınında Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor Sağlık Bakanı Koca, "13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır. Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor." dedi.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 21:10