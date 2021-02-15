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Kovid-19'la mücadelede 'Yerinden Karar' dönemi başlıyor

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin il bazında 7 günlük vaka sayıları, Sağlık Bakanlığı Kovid-19 bilgilendirme sayfasından kamuoyuyla paylaşılacak.

Kovid-19'la mücadelede 'Yerinden Karar' dönemi başlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde, il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalamasının kamuoyuyla paylaşılmasına başlanıyor.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la ilgili "https://covid19.saglik.gov.tr/" adresli bilgilendirme sayfasından verileri kamuoyuna duyuracak.

Bakan Fahrettin Koca, 10 Şubat'ta yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından, yeni uygulamaya ilişkin de bilgi vermişti.

Koca, il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalamasının canlı yayımlanacağını belirterek, "Böylelikle gerektiğinde il hıfzıssıhha kurullarımız bölgesel olarak kararlar alabilecekler. Artık planlanabilir bir gelecek için bölgesel çalışmaların da yürütülebileceği bir döneme geçiyoruz. Salgın yönetiminde yeni dönemin adı 'Yerinde Karar' dönemidir." ifadelerini kullanmıştı.

Uygulama ile "Yerinde Kararların" yol haritası belirlenecek

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, uygulamanın Kovid-19 salgınıyla mücadele konusunda "yerinden alınacak kararlar için hazırlık" olduğunu belirterek, "Şu an Sağlık Bakanlığı iller ya da ilçeler düzeyinde belirlenecek kriterlere göre önlemleri değerlendirecek model üzerinde çalışıyor. Bu uygulama ile bölgesel kararlar alınabilmesi için yol haritası belirlenmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz da illerin vaka sayılarındaki son 7 günlük ortalamanın açıklanmasının "Yerinde Karar" dönemi için önem taşıdığını vurguladı.

Her il veya ilçedeki salgın seyrinin birbirinden farklılık gösterebildiğine dikkati çeken Kayıpmaz, şunları kaydetti:

"Ortalama yeni vaka sayıları, yerleşim yerlerinin sosyokültürel durumları gibi birçok değişkenden etkilenebilmektedir. Ayrıca iller ve aynı ilin içerisindeki ilçeler dahi hastalığın seyrinde aynı durumda olmayabilir. Bu veriler ve Bilim Kurulu'muzun hazırlayacağı göstergeler doğrultusunda, valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurulları, açma-kapama, kontrol önlemlerinin artırılması-azaltılması yönündeki kararları 'yerinde' alabilecektir. İllerdeki sağlık hizmetlerinin hastalarımıza yanıt verme kapasitesi de, göz önünde bulundurulacak önemli belirteçlerden biri olacaktır."

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