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Kovid-19'la mücadele kapsamında 59 milyon dozdan fazla aşı uygulandı

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarının 59 milyon dozu geçtiğini bildirdi.

Kovid-19'la mücadele kapsamında 59 milyon dozdan fazla aşı uygulandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "59 milyon dozu geçtik. Milyon doz sayısı arttıkça bağışıklığa çok daha yakınız." ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 13 Temmuz saat 13.29 itibarıyla uygulanan aşı sayısı, 38 milyon 104 bin 116'sı birinci doz, 17 milyon 833 bin 75'i ikinci doz, 3 milyon 198 bin 679'u üçüncü doz olmak üzere toplam 59 milyon 135 bin 870'e yükseldi.

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