Kovid-19 ile mücadelede risk gruplarına hatırlatma dozu uygulanmaya başlandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kovid-19 ile mücadelede mRNA aşısı olan risk gruplarına hatırlatma dozu uygulanmaya başladı.

Trakya'daki hastanelerde doz sırası gelen vatandaşlar aşılarını oluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "mRNA aşısı olan risk gruplarına hatırlatma dozu uygulanacak" yönündeki açıklamasının ardından sisteme tanımlanan vatandaşlar, randevularını alarak hatırlatma aşılarını yaptırıyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hatırlatma dozunu yaptıran Ahmet Uzun (70), sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Herkesi aşı olmaya davet eden Uzun, "Hatırlatma dozu sayesinde kendimi daha güvende hissediyorum. Aşı olmayanlar da mutlaka aşılarını olsunlar. Kendi sağlıkları için, etrafındaki insanlar için aşılarını olsunlar. Ben şimdi etrafıma, torunlarıma ve çocuklarıma karşı kendimi daha güvende hissediyorum." dedi.

Fatma Uzun (68) da hatırlatma dozundan sonra kendini daha güvende hissettiğini dile getirerek, "İnşallah bu aşılar bizi daha iyi koruyacak. Allah herkese iyilik, sağlık versin. Herkes aşısını yaptırsın." diye konuştu.

Edirne ve Tekirdağ'da da sisteme tanımlanan vatandaşlar hastanelere gelerek hatırlatma dozu aşılarını yaptırıyor.