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Kovid-19 aşılama programı bayramda da devam ediyor

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan aşılama programı, bayram tatili süresince de devam ediyor.

Kovid-19 aşılama programı bayramda da devam ediyor

Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) veya e-Nabız üzerinden randevu alan vatandaşlar, tüm hastane ile aile sağlığı merkezlerine gelerek Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini yaptırabiliyor.

Aşıya yoğun ilgi, bayram tatili süresince de sürüyor. Bu kapsamda, Kovid-19 aşılarının uygulandığı Ankara Şehir Hastanesi içindeki Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde vatandaşların kuyruklar oluşturduğu görülüyor.

İkinci doz aşısını yaptırmak için hastaneye gelen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Serkan Sancar, hastanenin kalabalık olduğuna dikkati çekerek, aşıya gösterilen yoğun ilginin mutluluk verici olduğunu söyledi.

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