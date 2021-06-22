Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona survivor corona koronavirüs salgın
Bugüne kadar 5 bin 306 metreküp müsilaj toplandı
Bugüne kadar 5 bin 306...
Türkiye 2003 yılından beri 225 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekmeyi başardı
Türkiye 2003 yılından beri 225...
Kovid-19 aşı randevusunda yaş sınırı 25'e indi
Kovid-19 aşı randevusunda yaş sınırı...
İstanbul'da 6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da 6 ilçede hava destekli...

Kovid-19 aşı randevusunda yaş sınırı 25'e indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşı randevusunda yaş sınırının 25'e indiğini, yarından itibaren randevuların alınabileceğini açıkladı.

Kovid-19 aşı randevusunda yaş sınırı 25'e indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin." ifadelerini kullandı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.