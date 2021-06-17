Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dizi koronavirüs survivor corona korona
Kovid-19 aşı odalarında görevli personele ek ödeme verilecek
Kovid-19 aşı odalarında görevli personele...
İstanbul ve Trakya için sağanak uyarısı
İstanbul ve Trakya için sağanak...
Marmara Denizi'nden 9 günde 3 bin 539 metreküp müsilaj temizlendi
Marmara Denizi'nden 9 günde 3...
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
İllere göre her 100 bin...

Kovid-19 aşı odalarında görevli personele ek ödeme verilecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan aşı odalarında görevli personele ek ödeme yapılacak.

Kovid-19 aşı odalarında görevli personele ek ödeme verilecek

Sağlık Bakanlığı, "Kovid-19 Pandemisi Nedeniyle Oluşturulan Aşı Odalarında Görev Yapan Personele Ek Ödeme" konulu genelgeyi 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderdi.

Kovid-19 salgınının ortadan kaldırılması amacıyla aşı çalışmalarının hızlandırıldığına dikkati çekilen genelgede, aşı odalarında görevlendirilen personele motivasyonlarının artırılması amacıyla ek ödeme yapılacağı kaydedildi.

Buna göre, ilgili yönetmelik kapsamındaki personelden Kovid-19 için oluşturulan aşı odalarında aşı yapmak için görevlendirilenlere yapılacak ek ödeme, tabipler için yüzde 30, tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için yüzde 100 artırımlı uygulanacak.

Tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için hesaplanan tutar, 209 sayılı kanunun 5'inci maddesi uyarınca ödenen sabit ek ödeme tutarından mahsup edilmeden ödenecek.

Ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde ilgili ek ödeme yönetmeliği kapsamında bulunan personele 1 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.