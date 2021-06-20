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Kovid-19'a karşı 30 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı

İstanbul'daki sağlık kuruluşları, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı.

Kovid-19'a karşı 30 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci devam ediyor.

Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan 30 yaş ve üzeri vatandaşlar, bugünden itibaren randevu oluşturdukları sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabiliyor.

Bu kapsamda, İstanbul'daki 30 yaş ve üzeri bireyler de Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi gibi kentin çeşitli sağlık kuruluşlarından randevularını alarak ilk doz aşılarını olmaya başladı.

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