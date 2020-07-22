KOSGEB'den işletmelere 1 milyon liraya kadar dijitalleşme desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü'nün temel atma töreninde yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bile yoluna durmaksızın devam eden reel sektör için heyecanlı bir güne daha şahitlik ettiklerini söyledi.

Orta Doğu ve Doğu Avrupa'nın "en büyük" yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisinin temellerini atmak için bir arada olduklarını belirten Varank, "315 milyon liralık yatırımla hayat bulacak bu kampüs, 500 vatandaşımıza daha yeni istihdam imkanları oluşturacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Bakanlığa geldiğimiz ilk günden itibaren milli teknoloji, güçlü sanayi vizyonunu ortaya koyduk. Attığımız her adımda bu vizyonu daha ileriye taşıyacak yeni politikalar geliştirmenin derdindeyiz. Yerlileşmeyi teşvik eden, firmalarımızı yeniliğe yönlendiren bir yaklaşımı reel sektöre hakim kılmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Varank, son iki yıllık dönemde, sanayinin farklı sektörlerinde birçok ilki ekonomiye kazandırdıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"En yakın örneğimiz; biliyorsunuz bu hafta sonu Türkiye'nin otomobilinin fabrikasının temellerini attık. Sene başından bu yana, dünyada bu alanda herhangi başka bir fabrikanın temeli atılmadı. Salgın koşullarına, küresel bazda yatırımlar kısılmasına rağmen çığır açıcı bir işi hayata geçiriyoruz. TOGG'la birlikte sektörde yeniliği ve geleceği bugünden şekillendirme iddiamızı ortaya koyduk. Çevreyi kirletmeyen, elektrikli ve bağlantılı bir mobilite ekosistemini hayata geçirerek ülkemiz tedarik sanayinin de dönüşmesine katkı sağlayacağız. Avrupa'nın, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modeli 2022'nin son çeyreğinde ülkemizden yola çıkacak. Son birkaç gündür dış basını belki takip etmişsinizdir. Temel atma gününden çekilen fotoğraflar, günün fotoğrafı olarak servis ediliyor. Bu iş gerçekten bir otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona, ülkemizi akıllı bir geleceğe hazırlama misyonuna sahip."