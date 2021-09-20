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Korunmaya muhtaç mültecilere desteği için Türkiye'ye içten teşekkürlerimi sunuyorum

BM Genel Sekreteri Guterres, "Korunmaya muhtaç mültecilere desteğiniz için size (Türkiye) içten teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Korunmaya muhtaç mültecilere desteği için Türkiye'ye içten teşekkürlerimi sunuyorum

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'ta Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun yer alacağı Yeni Türkevi Binası'nın açılışında, Türkiye ve BM arasında mükemmel bir iş birliği olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin ve Türk toplumunun mültecilere yönelik muazzam cömertliğine bizzat aşinayım." diyen Guterres, "Korunmaya muhtaç mültecilere desteğiniz için size (Türkiye) içten teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Savaşlar, şiddet, baskı ve insan hakları ihlallerinden kaçanların sayısının rekor seviyelere ulaştığını belirten Guterres, "Türkiye'nin uluslararası toplumun desteğiyle elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğine inanıyorum. Bu hepimizi ilgilendiren bir dayanışma." diye konuştu.

Türkiye'nin, çatışmalara son vermek için en önemli araçlardan biri olan Arabuluculuk Dostlar Grubu'na eş başkanlık da dahil olmak üzere sürekli desteğini de memnuniyetle karşıladığını dile getiren Guterres, Türkiye ile yakın iş birliğinin süreceğini sözlerine ekledi.

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