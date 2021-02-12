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Korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı

23 Ocak'ta Gine Körfezi'nde MV MOZART isimli gemiden kaçırılan on beş mürettebatın tamamı bugün itibarıyla serbest bırakıldı.

Korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı

Borealis Maritime ve Boden Denizcilik'ten yapılan açıklamada, mürettebatın tamamının güvende olduğu, aileleriyle temas halinde oldukları ve en kısa sürede Türkiye'ye dönecekleri belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu sıkıntılı süreçte, gösterdikleri güç, güven ve sabır için mürettebatımıza ve ailelerine tebriklerimizi ve teşekkürlerimizi sunmayı borç biliriz. Bu zorlu üç hafta boyunca verdikleri destek için Türk ve Nijerya hükümetlerine, tüm devlet kurumlarına ve görevlilerine, karada ve denizde görev yapan tüm Borealis topluluğuna ve bu sorunu çözmemize yardımcı olan herkese teşekkür ederiz. MOZART adlı gemimize yapılan ilk saldırıda hayatını kaybeden arkadaşımız ve meslektaşımızın ailesine tekrar sabır diler, gemilerini güvenli bir yere geri getirirken gösterdikleri cesaret ve disiplin için gemide kalan üç mürettebatımızı tekrar tebrik ve teşekkür ederiz."

Açıklamada, serbest bırakılan personelin aileleriyle güvenli bir şekilde bir araya gelmesinin ardından yeni bir açıklama yapılacağı kaydedildi.

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