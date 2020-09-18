Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona salgın survivor korona
Son 24 saatte 1771 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 62 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte 1771 kişiye...
Amacımız hemşehrilerimizi salgından korumak
Amacımız hemşehrilerimizi salgından korumak
Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır
Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır
UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli...
ABD yönetimi TikTok ve WeChat'i pazar günü yasaklayacak
ABD yönetimi TikTok ve WeChat'i...

Koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz

Sağlık Bakanı Koca, "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz, ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artışın ülkenin her anında eşit olmadığını biliyoruz." dedi.

Koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Valiliğinde yaptığı açıklamada, "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz, ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artışın ülkenin her anında eşit olmadığını biliyoruz." ifadelerini kullandı. 

"İzmir'de zatürre oranı yüzde 8,2'den 4,9'a kadar düştü"

İzmir'de bir ay öncesine göre yüzde 42 vaka artışına şahit olduklarını belirten Koca, "Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bu artışın kontrol altına alındığını ve son bir haftada vaka artışının yüzde 10'lara kadar gerilediğini söylemek istiyorum. Bir hafta on gün sonra daha stabil döneme, daha sonra da düşüşe geçmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Koca, "Bizleri sevindiren diğer bir gösterge, son dönemde İzmir'de zatürre oranı yüzde 8,2'den 4,9'a kadar düştü. Yani yüzde 40 düşüş sağlandı. Hastane yatışlarında da bu anlamda stabil bir döneme girdiğimizi söylemek istiyorum." dedi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.