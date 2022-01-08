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Konya-Karaman hızlı treni bir hafta boyunca ücretsiz hizmet verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman hızlı treninin bir hafta boyunca ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Konya-Karaman hızlı treni bir hafta boyunca ücretsiz hizmet verecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Karaman Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'nde konuştu.

Katılımcıları selamlayan Erdoğan, salondaki tezahüratların 2023'e işaret olduğunu ve Haziran 2023'ün özellikle Karaman'da hayırlı olmasını diledi.

Karaman'ı 4 senelik aradan sonra tekrar ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, ilçelerdekilere de selamlarını iletti.

Erdoğan, "15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde FETÖ'cü alçaklar tarafından şehit edilen Muhammet Yalçın evladımız başta olmak üzere Karaman'ın aziz şehitlerini rahmetle yad ediyorum. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet, makamlarını ali eylesin. Bizleri de onların muazzez yolundan ayırmasın." ifadelerini kullandı.

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