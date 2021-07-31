Konya'daki silahlı saldırının etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitler var Adalet Bakanı Gül, Konya'daki silahlı saldırı ile ilgili, "İlk bulgulara göre bu konunun etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitleri var." dedi.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 20:32