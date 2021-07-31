Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Konya'nın Meram ilçesinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden yedi vatandaşın yakınlarına taziye ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, silahlı saldırı ile ilgili, "İlk bulgulara göre bu konunun etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitleri var." ifadesini kullandı.
Konya'daki silahlı saldırının etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitler var
Adalet Bakanı Gül, Konya'daki silahlı saldırı ile ilgili, "İlk bulgulara göre bu konunun etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitleri var." dedi.
31 Temmuz 2021 Cumartesi 20:32