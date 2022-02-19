Konya'da tur otobüsü devrildi 5 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Henüz kimlikleri belirlenemeyen 5 kişinin cenazesi, incelemelerin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.