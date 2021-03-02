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Kontrollü Normalleşme döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz

İçişleri Bakanı Soylu, "Milletimizin fedakarlığı ve kurallara uyma hassasiyetiyle, bu süreci inşallah birlikte atlatacağız. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak hep birlikte..." ifadesini kullandı.

Kontrollü Normalleşme döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kontrollü Normalleşme" döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçileceğini, bu sürecin kurallara uyumla atlatılacağını bildirdiSoylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İllerimizin risk düzeyine göre 'Kontrollü Normalleşme' döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz. Milletimizin fedakarlığı ve kurallara uyma hassasiyetiyle, bu süreci inşallah birlikte atlatacağız. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak hep birlikte..."

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