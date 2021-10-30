Komandoların 1917 rakımlı tepeye nokta operasyonunda mağaradaki 4 PKK'lı teslim alındı

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe serisi operasyonlarından Pençe Yıldırım Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor.

Avaşin bölgesinde teröristlerin saklandıkları mağaralara tek tek giren Mehmetçik, sahadan alınan istihbarat, insansız hava araçlarının tespiti ve yakalanan teröristlerin ifadelerine göre nokta operasyonlar yapmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Avaşin'de 1917 rakımlı tepedeki bir mağaranın teröristlerce silah deposu olarak kullanıldığının belirlenmesi üzerine Mehmetçik söz konusu bölgeye nokta operasyonu düzenledi.

Kayalık ve zorlu bir bölgede bulunan mağaranın yakınına helikopterlerle indirme harekatı gerçekleştiren komandolar, çok kısa sürede çevreyi kontrol altına aldı.

Kendi güvenliklerini de sağlayan Mehmetçik, mağaradaki teröristlere "teslim ol" çağrısında bulundu. Kaçacak yerleri kalmadığını anlayan teröristler, silahlarını bırakarak teslim oldu.