Komandolar kış öncesi Ağrı Dağı'nda 'ara bul yok et' parolasıyla görevde
Ağrı İl Jandarma Komutanlığında görevli komandolar, Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'nda kış öncesi "ara bul yok et" parolasıyla operasyonlar düzenliyor.
Terörle mücadele başta olmak üzere göçmen ve sigara kaçakçılığı ile uyuşturucu sevkiyatlarına karşı kırsalda yoğun mesai yapan komandolar, faaliyetlerini herhangi bir istihbari bilgi ya da ihbar beklemeden yürütüyor.
Şu sıralar kış öncesi Ağrı Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yoğun operasyonlar yürüten komandolar, yüksek rakımda zorlu arazi koşullarına sahip bölgeleri didik didik tarıyor.Kayalık, yüksek tepeler ve derin vadilerle çevrili bölgede her türlü olumsuz hava koşullarında dahi görevini sürdüren kahraman Mehmetçik, özel eğitimli dedektör köpekler ve teknolojinin her türlü imkanından da yararlanıyor.ASELSAN'ın geliştirdiği gece ve gündüz görüşlü son teknoloji termal kameraları kullanan komandolara, zaman zaman İnsansız Hava Aracı ve Silahlı İnsansız Hava Aracı havadan destek sağlıyor.
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