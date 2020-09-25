Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmada 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında eski milletvekili ve HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün, Emine Ayna, MYK üyesi Alp Altınörs ile mevcut ve eski HDP yöneticilerinin bulunduğu öğrenildi.

Sırrı Süreyya Önder Aksaray'da gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Aksaray'da gözaltına alındı. İl emniyet müdürlüğü ekiplerince bir otelde gözaltına alınmasının ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Önder, daha sonra Ankara'ya gönderildi.

HDP'li RTÜK üyesi Diyarbakır'da gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) HDP'li üyesi Ali Ürküt da Diyarbakır'da gözaltına alındı. Ürküt ile operasyon kapsamında gözaltına alınan eski HDP milletvekilleri Emine Ayna, Altan Tan ve Ayla Akat Ata'nın da bulunduğu 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada "6, 7, 8 Ekim 2014 tarihlerinde, ülke genelinde 'Kobani' olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde PKK/KCK terör örgütü sözde yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile HDP MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları ile PKK/KCK terör örgütünün bazı basın yayın organlarında, Fırat Haber Ajansı ve gençlik yapılanması, kadın yapılanması vb üzerinden halka sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda çağrı yapıldığı" belirtildi.

Açıklamada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde 6 Ekim 2014'te başlayarak 7, 8, 9 Ekim 2014 tarihlerinde barikatlar kurmak sureti ile yolların kesildiği, uzun namlulu silah, molotof kokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların ikametlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildiği, çok sayıda vatandaşın ve kolluk kuvveti mensubunun yaralandığı terör olayları sonucu 37 vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi.