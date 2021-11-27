Klasik Gitar Bakım ve Temizlik Rehberi

Gitarlar farklı materyallerle tasarlanan karışık yapılı enstrümanlar olarak bilinir. Bunun için bakım sırasında her kısma farklı işlem uygulamanızda yarar var. Kusursuz bir gitar temizliği gerçekleştirmek için ihtiyacınız olabilecek tüm bilgileri yazımızda bulabilirsiniz. İyi bir bakım için rehberiniz olabilecek yazımıza göz atarken ürün önerilerimizi de dikkate almadan geçmeyin. Bütçenize uygun gitar temizlik gereçlerini akrep.com’da bulabilirsiniz.

Gitar Klavye Temizliğiyle Başlayın

Klavye bölümü genellikle gitarın en çok kirlenen bölgesi olarak bilinir. Enstrümanınızın kullanılabilirliğini sürdürmek için gitar klavye temizliğini düzenli olarak uygulamanız şart. Temizlik işlemine başlamadan önce ilk olarak gitarınızın tellerini çıkarın. Bu işlemi kolaylıkla gerçekleştirmek için akort kısmını gevşetebilirsiniz. Sonrasında ise klavye bölümünün üretildiği materyale göre farklı temizlik yöntemi uygulamanız gerekmekte.

Gül ve abanoz ağacından üretilen klavye bölümü için temizleme spreylerini tercih edin. Bu tip ürünler kahverengi tonlarında olan klavyenizin kolaylıkla temizlenmesini sağlar. Ayrıca klavye bölümünüzün eski parlaklığına kavuşmasına yardımcı olur. Eğer gitarınızın daha bakımlı görünmesini istiyorsanız limon yağı gibi ürünleri de kullanmayı ihmal etmeyin.

Akçaağaç gibi ahşap rengine sahip olan klavyeler için ise sadece su kullanın. Çünkü oldukça hassas yapıya sahip olan bu tip klavyelerde kimyasal kullanımı, çizilmelere sebep olabilir. Bunun için temizlik sırasında ambalajlı ürün kullanımından kaçının.

Bu tip faktörlerin yanında temizlik sırasında özel olarak üretilen bezleri tercih edin. Çünkü diğer bezler klavye bölümünün çizilmesine sebep olabilir. Gitar temizleme bezleri klavye kısmını yıpratmadan temizlemek için en mantıklı tercih olacaktır. Eğer gitar klavye bakımı sırasında limon yağı gibi ürünler kullandıysanız kuruma işlemi için 15 dakika kadar beklemeyi unutmayın.

Kasa Temizliği Oldukça Önemli

Gitarın en fazla dikkat çeken ve geniş bir yüzeye sahip olan kısmı kasa bölümüdür. Bunun için gitar temizliği ve bakımında kasa bölümünün kusursuz temizlenmesi şart. Kasa temizliğinde gitarın zarar görmemesi için özel temizleyici ürünleri tercih edin. Mikrofiber bezle birlikte uygulanan temizleyicilerle gitarınızın derinlemesine temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Uygulama esnasında gitarınıza fazla baskı uygulamamaya özel gösterin. Aksi takdirde gitarınızda çeşitli çizik ve deformelerle karşılaşabilirsiniz. Sonrasında ise pasta cila ürünlerini kullanmanız gerekiyor. Kremsi yapıyla sunulan bakım cilaları çizik gibi kusurları gidermede oldukça etkili. Sprey olarak da bulabileceğiniz ürünleri özel süngerler ve gitar temizleme bezleriyle kullanabilirsiniz. Gövde temizleme işleminde kullandığınız ürünleri sap temizliğinde de tercih edebilirsiniz. Gitarın sap kısmı, gövde bölümüyle benzer olduğu için temizlik işleminde aynı uygulamaları tekrarlamanız yeterli. Temizlik sonrasında ise gitarınızı kurumaya bırakmayı unutmayın. Çünkü temizlik işlemi sonrasında gitarınızı ellemeniz, parmak izi ve kirli görünüm gibi sorunlara sebep olabilir.

Klasik Gitar Bakımında Metal Parça Temizliği

Metal malzemeyle üretilen bölümlerin temizliği de ahşap kısımlar kadar önemlidir. Çünkü gitarınızda maksimum verim almanız metal parçaların bakımına bağlıdır. Bunun için klasik gitar temizliğinde burgu ve tel gibi kısımlarını kapsayan metal bölümlerin bakımına dikkat etmelisiniz. Etkili bir uygulama için metal parçalara özel olarak geliştirilen temizleyicilere göz atın. Bu tip ürünler metal parçaları derinlemesine temizlerken paslanma gibi problemlerin oluşmasını da engelleyecektir. Temizleyicileri uygulama aşamasında ahşap kısımlara bulaştırmamaya özen gösterin. Çünkü metal parçalara özel olarak geliştirilen temizleyiciler ahşap kısımların deforme olmasına sebep olabilir. Özellikle burgu kısımlarını temizlerken kulak çubuğu veya bu alana özel olarak geliştirilen ürünleri kullanabilirsiniz.

Tel Değiştirme İşlemi

Gitar telleri zamanla deforme olabilir veya paslanma gibi durumlara maruz kalabilir. Bunun için gitar tellerini düzenli olarak değiştirmeniz gerekli. Çünkü bu tip sorunlar, klasik gitarın ses kalitesini ve kullanımını olumsuz olarak etkileyecektir. Bunun için 3 ila 5 ay gibi aralıklarla gitar telini değiştirebilirsiniz. Tabi düzenli olarak bakım yaptığınızda bu süre daha da uzayabilir. Tel seçimi yaparken mutlaka gitarın modeline ve tel yapısına bağlı kalın. Farklı gitar teli tansiyonuna sahip ürün seçtiğiniz takdirde alışmadık ses tonlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bunun için klasik gitarınızın orjinal yapısına bağlı kalmakta fayda var.

Klasik Gitar Temizliği Yaparken El Hijyenine Dikkat!

Gitar temizliği sırasında kendinize birkaç temizlik kuralı belirleyin. Bu hem sizin sağlığınız hem de gitarınızın temizliği için oldukça önemli. Gitar temizleme işlemi sırasında kullandığınız ürünler çeşitli kimyasal maddeler içerebilir. Bunun için bu tip ürünleri kullandıktan sonra ellerinizi yıkamayı unutmayın. Çünkü temizlik ürünlerini yüzünüze ve gözünüze bulaştırdığınız takdirde çeşitli sağlık problemleriyle karşılaşabilirsiniz. Bununla birlikte temizlik sonrasında gitarınıza bir süre dokunmamanız gerekiyor. Çünkü temizleyici ve cila ürünlerinin bir gitarınız tarafından emilmesi biraz zaman alıyor. Bu süreçte gitarınıza dokunursanız daha fazla kirlenmesine sebep olabilirsiniz.

“Klasik gitar bakımı nasıl yapılır?” gibi sorular için hazırladığımız yazı umarız sizler için faydalı olur. Gitarın farklı kısımlarına göre uygulamanız gereken temizliği iki ayda bir yapmanız yeterli. Tabi gerekli gördüğünüz durumlarda da bakım işlemini tekrarlayabilirsiniz. Gitarlar belki de uzun yıllar boyunca size arkadaşlık edecek enstrümanlardır. Gitarınıza alıştıkça onunla kurduğunuz bağı siz de fark edeceksiniz. Gitarınızla güzel besteler yaptığınız ve keyifli zamanlar geçirdiğiniz anları korumak için iyi bakın. Bunun için “gitar bakımı nasıl yapılır?” gibi sorular için hazırladığımız yazıyı mutlaka dikkate alın.