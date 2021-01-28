Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler koronavirüs korona corona survivor
75 yaş üzerindeki kişilerin aşılanmasına başlandı
75 yaş üzerindeki kişilerin aşılanmasına...
Üç yenilikçi aşı adayımız, faz çalışmalarına başlama arifesindedir
Üç yenilikçi aşı adayımız, faz...
Salgın sürecinde Türkiye kendi kendine yetebilmenin en güzel örneklerini verdi
Salgın sürecinde Türkiye kendi kendine...
Yabancı ekonomistler TCMB Başkanı Ağbal'ın iletişimini başarılı buldu
Yabancı ekonomistler TCMB Başkanı Ağbal'ın...
KKTC'de yakalanan FETÖ'nün firari 'mahrem imamı' Türkiye'ye getirildi
KKTC'de yakalanan FETÖ'nün firari 'mahrem...

KKTC'de yakalanan FETÖ'nün firari 'mahrem imamı' Türkiye'ye getirildi

MİT, İçişleri Bakanlığı, KOM Daire Başkanlığı ve KKTC polisinin koordinasyonuyla KKTC'de yakalanan FETÖ'nün "mahrem imamı" Ahmet Yiğit'in Türkiye'ye getirildiği bildirildi.

KKTC'de yakalanan FETÖ'nün firari 'mahrem imamı' Türkiye'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine faaliyet gösteren terör ve organize suç örgütü mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde, MİT, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği, KOM Daire Başkanlığı, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ve Lefkoşa Büyükelçiliği koordinesinde operasyon düzenlendi.Operasyonda, terör örgütü FETÖ üyesi Ahmet Yiğit, KKTC'de yakalandı.

Hakkında Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olma suçundan verilmiş arama kararı olduğu belirlenen şüphelinin, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmaları kapsamında da firari olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Ahmet Yiğit'in emniyetteki mahrem yapılanma içerisinde sözde yönetici olduğu, Hatay'da görev yapan örgüt üyesi polis memurlarından sorumlu FETÖ abisi olduğu, ByLock kullandığı ve pasaportunda şerh kaydının olduğu tespit edildi.

KKTC Girne Limanı'ndan hareket eden yolcu gemisiyle saat 02.45'te Mersin Taşucu Limanı'na getirilen Yiğit, Silifke Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince gözaltına alındı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.