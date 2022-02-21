KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti kuruldu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, kabine listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu. Ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Sucuoğlu, sunduğu isimleri Cumhurbaşkanı Tatar'ın onayladığını söyledi.

Faiz Sucuoğlu, daha sonra KKTC'nin 38. hükümetinin kabinesinde yer alan isimleri okudu.

Kabinedeki isimler şöyle:

"Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, Maliye Bakanı Sunat Atun, İçişleri Bakanı Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu."

Sucuoğlu, uzun süreceğine inandıkları bir hükümet oluşturduklarına vurgu yaparak, istikrarın önemine dikkati çekti.

Hükümette çok sayıda tecrübeli ismin yer aldığını kaydeden Sucuoğlu, "Ekonomik anlamda içinden geçtiğimiz süreç sıkıntılarla dolu bir süreç. Tercihi genelde bir önceki dönemde tecrübe kazanmış arkadaşlardan yana kullandık. Bu kabine 5 yıl sürecek bir kabine değildir, belli bir süre sonra şu anda görev almayan arkadaşlarımıza da görevler verilecektir." dedi.

Faiz Sucuoğlu, UBP'nin 24 milletvekilinin de çok değerli olduğunu belirterek, bu isimlerin hizmet etme anlamında bir eksiğinin olmadığına, bunların da gelecek dönemde görev alacaklarına işaret etti.

Bakanlar Kurulu'nun bugün Cumhuriyet Meclisi'ne sunulacağını kaydeden Sucuoğlu, daha sonra ise hükümet programının Meclis'te okunacağını ve güven oylaması yapılacağını hatırlattı.

Sucuoğlu, güven oylamasının ardından UBP'den bir Meclis Başkanı adayı çıkaracaklarını da aktararak, hükümetin hayırlı olmasını diledi.

Başbakan Sucuoğlu, 8 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Tatar tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Seçim sonuçları

KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimleri UBP yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, Demokrat Parti (DP) yüzde 7,41, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı.

Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti.

Faiz Sucuoğlu kimdir?

Faiz Sucuoğlu, 27 Ağustos 1961'de Baf'ta doğdu. Lefkoşa Türk Lisesi'ni bitiren Sucuoğlu, daha sonra burslu olarak Almanya'da başladığı tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde tamamladı.

Sucuoğlu, İstanbul'da Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasını yaparak, bir süre bu hastanede görev yaptı.

KKTC'ye döndükten sonra askerlik hizmetini tamamlayan Sucuoğlu, Lefkoşa’da açtığı özel hastanede 20 yıl mesleğini icra etti.

Sucuoğlu, çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev aldı, 2010-2011 yıllarında Ulusal Birlik Partisi Parti (UBP) Meclisi üyeliği, 2011-2013 yıllarında da Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

28 Temmuz 2013 erken genel seçimlerinde UBP'den Lefkoşa Milletvekili seçilen Sucuoğlu, ilk kez KKTC Cumhuriyet Meclisine girdi.

Faiz Sucuoğlu, 15 Temmuz 2015 tarihinde kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi-UBP koalisyon hükümetinde Turizm Bakanı olarak görev aldı.

8 ay süren CTP-UBP koalisyon hükümetinin ardından 16 Nisan 2016'da kurulan UBP-Demokrat Parti koalisyon hükümetinde Sağlık Bakanı olarak görev alan Sucuoğlu, 7 Ocak 2018 erken genel seçimlerinde de UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi.

Sucuoğlu, 22 Mayıs 2019'da kurulan UBP-Halkın Partisi Koalisyon hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldı ve bu görevi 9 Aralık 2020'de sona erdi.

Faiz Sucuoğlu, 5 Kasım 2021'de kurulan UBP-DP hükümetinde Başbakanlık görevini yürüttü.

Evli ve iki çocuk babası olan Sucuoğlu, İngilizce ve Almanca biliyor.