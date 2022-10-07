KKTC'de Maraş'ın kademeli açılım sürecinin başlamasının üzerinden iki yıl geçti

Gazimağusa sınırları içerisinde yer alan Maraş bölgesinin kademeli açılım süreci 8 Ekim 2020'de başlarken bölgede, şu ana kadar yüzde 3,5'lik kısım askeri bölge statüsünden çıkarılarak sivil bölgeye dönüştürüldü.

Gazimağusa Belediyesi, Türkiye'nin de katkılarıyla ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla plajlar, büfeler, bisiklet kiralama noktası ve dinlenme alanları hizmete sundu.

Bu kapsamda 2021 yaz sezonunun başında Maraş'ın kamuya açık bölümünde bulunan ve toplam uzunluğu 800 metreden fazla olan iki plaj halkın kullanımına sunulurken bu bölgedeki düzenlemeler bu yıl da devam etti.

Maraş'ın giriş kapısı yakınında bulunan ve "1 numaralı plaj" olarak adlandırılan bölgede Gazimağusa Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılırken alana şezlonglar ile şemsiyeler yerleştirildi ve cankurtaranlar görevlendirildi. Ziyaretçiler yaz boyunca Maraş sahilinde denizin keyfini çıkardı.

Belediye tarafından ziyaretçilerin plajlara ulaşımını kolaylaştırmak maksadıyla 19 Haziran 2021'den itibaren ziyarete açık bölgedeki yol güzergahında otobüs ile ring servisi yapılmaya başlandı.

Gazimağusa Belediyesi tarafından Demokrasi Caddesi'ndeki eski Belediye Parkı (çay bahçesi) ve içindeki tesisleri yenileme çalışmaları tamamlanarak 20 Temmuz 2021'de hizmete sunuldu.

Maraş'ın hemen girişinde, bu yıl bitki satış noktası ve hediyelik eşyaların satıldığı dükkan da açıldı.

Maraş'ın açık kısımlarında çevre ve peyzaj düzenlemeleri yapılırken burada bazı sosyal etkinlikler de düzenleniyor.

2 yılda 750 bin ziyaretçi

Maraş, geçen iki yıl zarfından salgın koşullarına rağmen çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi. Açılım sürecinin başlamasından bu yana yaklaşık 750 bin civarında yerli ve yabancı turist Maraş'a ziyarette bulundu.

Münferit olarak gelen turistlerin yanı sıra kafileler halinde de çok sayıda turist bölgeyi ziyaret ediyor.

Rehberler eşliğinde bölgeyi gezen turistler, Maraş'ın tarihine ilişkin bilgi alıyor.

Maraş, yaz döneminde 08.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Ziyaretçiler, Maraş'ta geçirdikleri zamanlarda bol bol fotoğraf çektiriyor.