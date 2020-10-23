KKTC'de Cumhurbaşkanı Tatar görevi devraldı

KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Tatar, Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilen törende, görevi 4. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan devraldı.

Törene, Tatar ile Akıncı'nın yanı sıra, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ersin Tatar'ın babası Rüstem Tatar, eşi Sibel Tatar ve kızları ile diğer davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Tatar ve Akıncı'nın biyografilerinin okunmasıyla devam etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, özgür iradesiyle yaşamının en anlamlı ve yüce görevini kendisine veren Kıbrıs Türk halkının önünde bir kez daha saygıyla eğildiğini kaydetti.

4. Cumhurbaşkanı Akıncı'ya yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür eden Tatar, "Doğu Akdeniz'de ve dünyada önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde üstlendiğim bu görevin onurlu olduğu kadar, sorumluluk gerektirdiğinin de bilincindeyim. Bizler, en büyük gücümüzün, demokratik parlamenter sistemimiz, halkımız, devletimiz ve ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti olduğunun farkındayız. Hedefimiz Kıbrıs Türk halkının birlik ve beraberliğini en üst düzeye çıkartmaktır. Hemen çalışmalara başlıyoruz." dedi.

Tatar, parlamento ve hükümetle istişare ederek Ulusal Danışma Konseyi'ni mutlaka yaşama geçireceklerini kaydederek, "Ulusal Kıbrıs davamızın müşterek olduğunun bilinciyle kardeş Türkiye Cumhuriyeti devlet ve hükümet yetkilileriyle uyum içinde hareket edeceğiz." diye konuştu.